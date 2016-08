Trovoada provoca a morte a 44 ovelhas em Fonte da Aldeia

Uma intempérie “invulgar” que assolou o território do Planalto Mirandês, na tarde da passada terça-feira, junto às localidades de Fonte da Aldeia e Vila Chã da Braciosa, no concelho de Miranda do Douro, matou 44 velhas de um rebanho com um efetivo de 360 animais.

“Começou a cair pedra [grandioso] com muita intensidade e força o que fez com os animais ficassem amontoados. Nesse instante, um raio, provocado pela trovoada, cai no local e matou de imediato 44 animais. Não há explicação para o sucedido”, lamenta António Machado, irmão do pastor